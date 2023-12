Tennet en Rendo kopen grond rond zomereik Riegmeer

Een veelbesproken stuk grond in Hoogeveen gaat over in nieuwe handen. Netbeheerders TenneT en Rendo zijn sinds vandaag eigenaar van een lap grond op bedrijventerrein Riegmeer. Daar komt een elektriciteitsstation, op de plek waar nu een beschermde zomereik staat.

De verkoop van de grond door de gemeente Hoogeveen is een volgende stap in het creëren van meer ruimte op het volle elektriciteitsnet. Het nieuwe elektriciteitsstation is deel van de Drents Overijsselse Netversterking. Het project bestaat uit uitbreiding van bestaande hoogspanningsstations, nieuwbouw van vijf hoogspanningsstations en de aanleg van kabelverbindingen voor het aansluiten op het elektriciteitsnet.

Essentieel

In totaal verkoopt de gemeente 3,1 hectare, waarvan 1,8 aan TenneT. Volgens TenneT is het hoog- en middenspanningsstation in Hoogeveen 'een essentieel onderdeel'. "Het station krijgt een ondergrondse kabelverbinding met het nieuwe hoogspanningsstation bij Wijster Scheidingsweg en met de bestaande lijn bij knooppunt A28/A37", zegt Annemiek Berends van TenneT. "Daarmee hebben we voorlopig voldoende capaciteit om de aanvraag van Rendo te voorzien."

Naast het volle Drentse stroomnet is er ook op Riegmeer meer elektriciteit nodig, onder andere door de komst van zuivelfabrikant Fage.

Ontwerp

Het nieuwe station komt op de plek van een monumentale zomereik, afgelopen jaar was daar veel over te doen. Na protesten van onder andere natuurliefhebbers werd besloten de boom niet te kappen, maar te verplaatsen. Dat gebeurt eind volgend jaar. De perikelen rond de boom hebben niet voor vertraging gezorgd.