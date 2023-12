Drie Drentse Kamerleden geïnstalleerd: 'Belangrijk dat we elkaar gaan vinden'

Drie Drentse Kamerleden zijn vanmiddag officieel geïnstalleerd in de Tweede Kamer. En dat betekent vanaf nu: namen oefenen, het regelement uit het hoofd leren om daarna echt als volksvertegenwoordiger aan de slag te gaan. "Er zijn wel vier of vijf Van Dijks, dus dat is nog wel even een dingetje."

Alle 150 legden de eed of de belofte af om zo officieel benoemd te worden als Tweede Kamerlid. "Een mooie dag vandaag", blikt kersvers PvdA-Kamerlid Elke Slagt-Tichelman uit Assen terug. "Iedereen is vrolijk en blij voor de installatie."

Vandaag zag ze voor het eerst alle overige Kamerleden. "Van sommige mensen ken je de namen al, van sommigen niet. En er zijn wel vier of vijf Van Dijks, dus iedereen is heel hard aan het oefenen.

Werk neergelegd

Dat ze in de Kamer zou komen bleef 'spannend', maar eigenlijk was voorafgaand aan de verkiezingen al wel duidelijk. Haar werk als verloskundige, docent Verloskunde en als onderzoeker heeft ze gisteren officieel neergelegd. "Je weet nooit precies hoe er gestemd gaat worden, maar ik had er wel op gerekend en op mijn werk het meeste al overgedragen."

Geen portefeuille

Hoewel ze nu officieel beëdigd is, is heeft ze nog geen portefeuille toegewezen gekregen. Haar voorkeur? "Dat is gezien mijn achtergrond niet zo verrassend." Zorg dus. "Maar alles wat de fractie nodig heeft zal ik oppakken. Welke dat is hoor ik in de loop van volgende week."

Waar ze vanaf vandaag echt officieel Kamerlid is, staat deze week nog in het teken van haar praktische werkzaamheden. Alle regels die in de Tweede Kamer gelden uit het hoofd leren. "Je mag dus niet eten in de plenaire zaal."

Zakelijker

Best opmerkelijk, vindt Slagt-Tichelman. "Dat is in de Statenzaal van Drenthe wel anders, daar wordt zelfs koffie of gebak rondgebracht. Dat gaat hier allemaal wat zakelijker." Op het eerste oog misschien banaal, maar volgens Slagt-Tichelman belangrijker dan het lijkt. "Ik vind dat de bonding onderling ook wel ten goede komen. Maar dat moet nu maar in de wandelgangen."

Voor Eline Vedder uit Ruinerwold is de gang van zaken in de Tweede Kamer minder nieuw. Zij werd afgelopen mei voor het eerst geïnstalleerd als Kamerlid, en vandaag legde ze opnieuw haar eed af. "Toen waren het maar drie Kamerleden. Vandaag honderdvijftig, dat is natuurlijk wel bijzonder."

Kiezen

Ook Harm Holman (NSC) uit Roden legde vandaag de eed af. "Enerverend en leuk. Iedereen komt mooi gekleed en mijn vrouw en zoon waren ook. Die vonden het ook leuk om in de Tweede Kamer te zijn. Maar omdat we maar twee mensen mochten meenemen, was dat even kiezen."

Holmans portefeuilles al duidelijk. Hij krijgt Landbouw, Stikstof en de gaswinning in Groningen in zijn portefeuille. Voor Vedder is het nog even afwachten. "Ik zou graag de portefeuilles behouden die ik al had. Maar we zijn een stuk kleiner geworden, dus er zullen er sowieso een paar bij komen."

Elkaar vinden