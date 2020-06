AAF biedt oud-werknemers tot 3.000 schadevergoeding aan

Vakbond FNV en AAF International bevestigen, na berichtgeving in het Dagblad van het Noorden, dat ze in gesprek zijn over de schadevergoeding. "De gesprekken met de FNV zowel nu, als ook in het verleden omtrent dit dossier, waren constructief en goed", zegt woordvoerder Dagmar Bos van AAF.

Angstschade

"Alles afwegend is dit een goed voorstel", zegt FNV-bestuurder Ron Vos. Hij noemt het een nette regeling. "Ons advies is om 'ja' te zeggen, maar het is aan de werknemers zelf."

Hoe hoog het bedrag is dat een oud-werknemer kan ontvangen, is volgens Vos gebaseerd op 'een formule' waar rekening wordt gehouden met de afdeling waar de werknemer werkzaam was en hoelang die dan zou zijn blootgesteld aan formaldehyde. Vos: "Het gaat dus om de persoonlijke situatie van een werknemer."

Immateriële schadevergoeding

Dagmar Bos van AAF zegt dat het voorstel geldt voor mensen die tussen 15 november 2008 en 18 oktober 2017 bij AAF hebben gewerkt. Het gaat om het toekennen van een immateriële schadevergoeding als compensatie voor de vervelende en onzekere periode waarin oud-werknemers "hebben gezeten en mogelijk nog steeds zitten, met veel spanningen tot gevolg", aldus Bos.

"Om een voorstel richting de FNV te kunnen doen hebben we gekeken naar wat de rechtspraak aan voorbeelden geeft voor dergelijke vergoedingen. De 1.500 euro die we terugvonden in de jurisprudentie, vonden wij om diverse redenen onvoldoende. Om die reden hebben gemeend om 3.000 euro voor te stellen."

Jarenlange blootstelling

Werknemers van de luchtfilterfabriek American Air Filter (AAF) zouden tientallen jaren zijn blootgesteld aan Formaldehyde, terwijl rapporten daarvoor hadden gewaarschuwd. In 2010 werd geconstateerd dat de concentraties van de kankerverwekkende stof 22 keer boven de grenswaarde lagen.

In 2017 werd een afdeling van de luchtfilterfabriek AAF op last van de arbeidsinspectie gesloten. Een paar maanden later was er een inval in het bedrijf, dat later dat jaar de deuren definitief sloot. In juni 2018 werden twee oud-leidinggevenden aangehouden. Ze worden verdacht van het blootstellen van werknemers aan de kankerverwekkende stof. Meer dan honderd ex-medewerkers van AAF meldden zich daarna bij het Openbaar Ministerie.