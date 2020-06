Djammen: De ‘toffe gitaarliedjes’ van Seafire

Ze bestaan nog niet zo lang, maar de inzet is groot en daardoor de productie hoog.

Hoog tempo

"Een jaar geleden zijn ik en Chris bijna wekelijks bij elkaar gekomen", vertelt frontman Jeroen Kunst, doelend op zijn collegamuzikant Christiaan Brandt. "Toen hadden we bijna elke week een liedje." Er ontstond in korte tijd zoveel muziek dat de productie te hoog werd voor de band, "Op gegeven moment kwamen we tijd te kort om dat allemaal in te studeren met de band", legt Kunst uit. "Toen zijn er heel veel nummers op de plank terecht gekomen, maar op den duur werd de plank een beetje te zwaar. Dus toen zijn we op gegeven moment even gestopt, maar binnenkort gaan we door."

Chemie

Zes muzikanten dezelfde kant op laten spelen vereist enige toewijding. En die is er. "Hoe wij onderling elkaar gewoon vinden, ondanks dat we zulke verschillende karakters zijn, dat mixt op een of andere manier lekker", zegt Christiaan Brandt. "We kunnen elkaar op allerlei verschillende manieren vinden en dat hoor je in de muziek gewoon terug." Kunst vult hem glimlachend aan. "Af en toe gaat het een beetje te mooi, maar het is gewoon super gezellig altijd." Naast de gezelligheid is de rockband ook voldoende serieus om met muziek bezig te zijn. Dat resulteerde dit voorjaar in de single 'seasons'.

Studio

Optreden wordt lastig op het moment, maar de band wil wel graag de studio weer in. "In ieder geval zitten er een hele hoop nieuwe tracks aan te komen", legt Brandt uit. "We zijn ook weer aan het schrijven en er liggen, wat Jeroen net zei, nog een hele hoop op de plank. Dus het is studiowerk." De nieuwe videoclip van 'seasons' zie je hier.