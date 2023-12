GGN wil aardwarmte winnen op 25 locaties in tuinbouwgebied Erica

Geothermie Groep Nederland (GGN) heeft plannen voor het winnen van aardwarmte op 25 locaties in het tuinbouwgebied bij Erica. Voorzitter Andre Mol verwacht te kunnen starten met de aanleg van de eerste vijf installaties in november volgend jaar. De organisatie heeft inmiddels de daartoe benodigde opsporingsvergunning binnen.

Het winnen van aardwarmte, dat ook geothermie wordt genoemd, gebeurt door het oppompen van warm water uit de bodem. De warmte kan onder meer gebruikt worden om woningen te verwarmen, maar ook de kassen van lokale glastuinders kunnen er mee worden verwarmd. Als grootverbruikers van gas zijn deze ondernemers op zoek naar dergelijke duurzame alternatieven.

Gaswinputten

In het tuinbouwgebied bij Klazienaveen loopt ook een vergelijkbaar traject. Het consortium Aardwarmte Klazienaveen wil in de omgeving van Klazienaveen-Noord aardwarmte winnen in twee voormalige gasputten van de NAM. Volgens projectleider Nico Kuipers is er volgend jaar een ondergrondse test die duidelijk moet maken of de putten hiervoor geschikt zijn.

Risico

De GGN gaat heel anders te werk. In de eerste plaats wordt er geen gebruik gemaakt van oude gaswinputten, aldus Mol. "Het water wordt daarbij gewonnen op een diepte van ongeveer drie kilometer." Wanneer zich een aardbeving voordoet, zal Staatstoezicht op de Mijnen opdracht geven om te stoppen met de winning. "Het maakt daarbij niet uit of jouw project wel of niet iets met die bevingen van doen heeft." Met het oog op de situatie in Groningen, loopt GGN dat risico liever niet, zegt Mol.

In plaats daarvan concentreert GGN zich op winning van aardwarmte op een diepte van 1650 meter. Het water is op die dieptes minder warm, maar kan tegen kostprijs gewonnen worden. Daarmee is het goedkoper dan winnen uit oude gasputten. De installaties kunnen vanwege hun omvang dichtbij de glastuinbouwbedrijven geplaatst worden. Hierdoor gaat er minder warmte verloren.

Voor de winning zijn twee putten nodig, die samen ook wel een doublet worden genoemd. Eén put is nodig voor het oppompen van het water. De ander voert het water weer terug de grond in, waar het op natuurlijke wijze opnieuw verwarmd wordt. Naast de glastuinders zouden ook de woonwijk en recreatiepark Parc Sandur en bedrijvenparken kunnen aanhaken. Volgens Mol lopen over deze mogelijkheid al geruime tijd gesprekken.

Aardige slag