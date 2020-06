De ring - kind van een Duitse soldaat, het eind.

Hoofdstuk 14: Dana's moeder

Drenthe Toen-podcast de Ring, hoofdstuk 14

...zes holten kruzen, keurig naost mekaor. Aan elk kruus hung een metalen plaotie. de darde was van mien vader, N.11577/41K." Johan Schultingh, in De Ring

Hoofdstuk 15: De Ring

Dana's moeder vertelt het verhaal van de Duitse soldaat Wolfgang Steinhauser, Hoe hij en anderen bij haar in het dorp terechtkwamen, wat ze daar deden en hoe hij aan zijn eind kwam. Dan pakt ze een doosje met daarin een ring... net als die van Johans moeder, maar dan in spiegelbeeld. Hoe komt die ring daar?

Drenthe Toen-podcast de Ring, hoofdstuk 15

Naoschrift

Een maond naodat hij weer in Nederland was hef Johan Schultingh veur het eerst weer beld met Dana. Wat der precies bespreuken is weet ik niet, maor zes week later was zien mooie hoes in 't Gooi verkocht veur meer as een miljoen euro. Hij woont nou in een villa net even boven Zadar an de prachtige Kroatische kust met Dana Begovich. De kamer veur heur moeder is niet meer neudig, want die overleed in zacht en kalm in meert 2005. Ze nam alle geheimen met het graf in. In heur kamer komt Peter regelmatig logeren, met zien neie Duutse vriendin. En Johan? Ik denk dat zien leven pas begund is op zien ienenzestigste jaor."

Jans Polling, augustus 2005

Jans Polling schreef 'De Ring' (Rechten: RTV Drenthe / Sophie Timmer)

Zondagmiddag leest Jans Polling de laatste hoofdstukken van De Ring voor in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen, tussen 14.00 en 16.00 uur. Alle hoofdstukken van De Ring, geschreven en voorgelezen door Jans Polling, zijn terug te luisteren via de podcast. Download ze via je podcastapp, of kijk even op de site van RTV Drenthe.

RTV Drenthe Podcasts

Cassata: Zaterdags praat Margriet Benak met haar gasten over de politiek en actuele onderwerpen die spelen in Drenthe.

Binnen de Muren: Hoe is het leven in de gevangenis? Marjolein Knol dook gevangenis Esserheem in en sprak met gedetineerden en bewaarders.

De Hilte 11: Het leven van een boerenfamilie verandert ingrijpend tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vier generaties van de familie Nijboer praten erover in deze podcastserie. De Hilte 11 is een samenwerking tussen RTV Drenthe en het Drents Archief.

Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.