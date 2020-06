Kwaliteit water Grote Rietplas weer goed, 'maar voor hoe lang?'

Zorgen

Ook al is de kwaliteit van het water op dit moment goed, omwonenden vrezen dat de blauwalg snel weer terug kan komen. Zeker met het mooie weer in het vooruitzicht: "Wij verwachten dat na een langere periode van hitte, dat het alleen maar weer gaat toenemen. Daar zijn we heel erg bang voor", zegt Henk Kroezen van initiatiefgroep Waterpeil. Die club vertegenwoordigt zo'n vierhonderd huishoudens in de Rietlanden. Bovendien is er nog steeds geen oplossing voor het lage waterpeil in de recreatieplas. "We hopen dat er snel een oplossing komt", aldus Kroezen.

Onderzoek loopt nog

De problemen met de kwaliteit van het water en het waterpeil spelen al jaren. In de zomer van 2018 vroeg de VVD in Emmen aandacht voor de slechte waterkwaliteit. En een jaar geleden bereikte het waterpeil in de Rietplas een dieptepunt waardoor bootjes op het zand kwamen te liggen. De gemeente startte een onderzoek, maar is nog steeds in afwachting van de resultaten. Pas wanneer die bekend zijn kan de gemeente kijken naar mogelijke oplossingen voor de problemen.

Paviljoen

In afwachting van het onderzoek kijkt de gemeente ondertussen hoe zoveel mogelijk recreanten rondom de plas tevreden gesteld kunnen worden. Zo heeft de gemeente onlangs een strand aangewezen waar mensen hun hond los mogen laten. En gisteren maakte de gemeente bekend dat in het najaar wordt begonnen met de zoektocht naar een ondernemer die een horecavoorziening wil beginnen aan de Grote Rietplas. Er is ruimte voor een gebouw van maximaal 500 vierkante meter. De gemeente gaat een prijsvraag uitschrijven in de zoektocht naar een mooie invulling.

