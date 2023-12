Markante bomen in Coevorden zorgen voor jeuk en rode vlekken, dus moeten ze weg

Werk je in Coevorden in de bediening bij één van de horecazaken aan de Markt, dan loop je vooral in de zomermaanden kans op jeuk en rode vlekken. De platanen die hier staan, zijn de boosdoener en kunnen voor allergische reacties zorgen. Daarom wil de gemeente nu onderzoeken of de bomen verplaatst kunnen worden.

Meerdere personeelsleden en vaste gasten van restaurant De Ganzenhoedster zijn die jeuk in de zomer wel zat, zegt Jolanda Mennega namens het restaurant. "Ik merk het zelf ook, als ik in de zomerperiode wat langer op het terras ben geweest. De bomen zijn erg mooi, maar niet handig." Volgens haar zorgen de fijne haartjes die van de bomen afkomen, voor jeuk en rode vlekken. Om die reden kaartten verschillende ondernemers bij de gemeente het verzoek aan om de bomen te verplaatsen. "Juist nu de aanpak van het markt- en havengebied actueel is, leek het ons goed om dat verzoek meteen mee te nemen."

Onderzoek om bomen te verplaatsen

De gemeente wil daarom nu onderzoeken of de markante bomen inderdaad kunnen verhuizen. Om dat voor elkaar te krijgen, start nu een onderzoek om negen platanen en twee kastanjes te verplaatsen, meldt het college van burgemeester en wethouders. De bomen kunnen zorgen voor blaasjes op de huid, ademhalingsklachten en braakneigingen, stelt het college in antwoord op vragen van raadslid Jerry Stoker van Progressief Akkoord Coevorden. Stoker had naar eigen zeggen opgevangen dat de bomen weg zouden moeten vanwege allergische reacties en vroeg het college hierover om opheldering.

Vooral als de bomen gesnoeid worden, is volgens het college het risico op een allergische reactie groot, omdat dan een poederachtige stof vrijkomt die haartjes bevat. Maar ook in het voorjaar kunnen de bomen bij mensen die gevoelig zijn voor hooikoorts problemen opleveren, volgens onderzoek. Dan zijn zaadpluizen van openbarstende zaadbollen de boosdoener. "Dagelijks contact kan leiden tot overactieve afweer."

'Markante bomen die geschikt zijn in de stad'

Stoker stelde zijn vragen, omdat hij vindt dat de markante platanen bij uitstek juist geschikt zijn voor een stedelijke omgeving. Daar is het college het naar eigen zeggen mee eens. "Het is inderdaad een goede stadsboom die bijna overal kan groeien. Maar wij hebben ook de zorg dat mensen veilig kunnen werken en verblijven op de Markt, waar terrassen onder de platanen staan."