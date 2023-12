Moederbedrijf Aktiesport, Perry Sport en Sprinter failliet

De rechter heeft Kees van de Meent als curator aangesteld. Die zal nu moeten gaan kijken of er nog een doorstart inzit. In Assen en Emmen had de keten een Aktiesport en een Sprinter. Wat met deze winkels gaat gebeuren is niet bekend. Van de Meent wil de winkels voorlopig graag openhouden, omdat de kans op een doorstart dan groter is.