Gesprekken windpark N34 bij Emmen na zes jaar weer opgestart

"We denken dat het een lastige opgave voor de gemeente wordt om wind door zon op dak te vervangen", reageert projectleider Matthijs Oppenhuizen. "We denken ook niet dat de opgave qua energietransitie hierbij gebaat is."

De ontwikkelaar is van plan om de locatie verder te verkennen wat betreft windenergie. Of Pure Energie nog in een of andere vorm bezwaar gaat aantekenen tegen het besluit van de gemeente, kan Oppenhuizen nog niet zeggen. "Daar moeten we nog nader naar kijken. Maar we stoppen niet."