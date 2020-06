Ov-bedrijven in Drenthe positief over met versoepelingen Rutte

Reizigers kunnen vanaf 1 juli weer naast elkaar zitten in bussen. Dat maakte premier Mark Rutte bekend op de persconferentie van woensdagavond. Bij OV-Bureau Groningen-Drenthe werd het nieuws positief ontvangen. "We zijn heel blij dat we wat meer kunnen loslaten in het OV", zegt directeur Wilko Mol.

Rutte riep ook op om drukte te vermijden, terwijl passagiers straks wel naast elkaar kunnen plaatsnemen. Dat is niet tegenstrijdig met elkaar, zegt Mol. "Op terrassen en theaters kun je straks ook dichter tot elkaar komen. Waar het kan, worden versoepelingen doorgevoerd." Mol zegt ook dat er gesprekken lopen met onderwijsinstellingen en werkgevers om drukke momenten zo veel mogelijk tegen te gaan.

Omdat de afstand van 1,5 meter tot elkaar nog moeilijk te bewaren is, begrijpt Mol dat reizigers nog wel een mondkapje moeten dragen. Staan is vanaf 1 juli nog steeds niet toegestaan.

Plexiglas

Volgens Mol wordt er ook over gesproken om de linten, die dikwijls achter de chauffeur zijn gespannen, te verwijderen. "Plexiglas zou daarvoor in de plaats kunnen komen", zegt Mol. "Maar het moet niet zijn dat het zicht van de chauffeur belemmerd wordt."

'We hadden hierop gehoopt'

"We zijn ontzettend blij dat we reizigers weer kunnen verwelkomen zonder restricties op zitplekken", zegt directeur marktontwikkeling Michel van der Mark van Qbuzz. "We hadden hierop gehoopt."

"Financieel zijn we er nog lang niet, aldus Van der Mark. Hij zegt dat de vervoerder momenteel teert op steun van de overheid. "We hebben een flinke scheur in de broek opgelopen, we hopen dat die dicht. Mensen moeten echt de weg naar ons terugvinden."

