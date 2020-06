Djammen: Drie jongens, een schuur en een muzikale droom

Nu, twee jaar later, zijn ze gegroeid, als vrienden, maar ook zekers als rockband.

Maken wat je mooi vindt

Volgens bassist Stefan de Roo is succes hebben als band makkelijker door mainstream muziek te maken en in de pas te lopen van de genres die populair zijn. "Dat is niet wat wij doen. Het is ook niet dat we rockmuziek maken, dat is wel de bedoeling, maar wat wij met zijn drieën maken, wat daaruit komt, dat is het. Dat brengen we uit. En als mensen dat mooi vinden is het hartstikke mooi. Er zullen ook mensen zijn die het niet mooi vinden", duidt de Roo het muzikale smaakje van 12AM. "Hier worden wij blij van. "We zijn elke week bezig met eigen muziek schrijven en ja: oefenen, oefenen, oefenen."

Veel optreden

De mannen ontkennen niet dat het moeilijk is om een voet aan de grond te krijgen in de muziekwereld als beginnende band. Maar het hangt volgens de heren wel van je eigen verwachting af. "Lastig wordt het op het moment dat je een punt hebt gepakt: daar wil ik zijn", legt Klaver uit. "Wij pakken wel een goed streefpunt. Wij willen graag veel optreden. We vinden alles leuk. Of het nou een akoestisch setje is, of een elektrisch setje is: als we die eigen muziek maar mogen promoten. Kijken wat voor reactie je krijgt van het publiek. Daar doen we het voor."

Nieuw werk

Dat ze door willen in de muziek staat als een paal boven water. Optreden is volgens de drie heren het mooiste wat er is en ook eigen werk maken blijft genieten. Dit voorjaar kwam de band nog met een nieuwe single: 'The Kings Nation' en er komt meer werk aan. "Dat is de bedoeling", besluit Klaver.