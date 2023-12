'Paradijsvogels' krijgen vanaf 2026 eigen plek in Emmen

De opvang van acht zogenoemde paradijsvogels (dak- en thuislozen, red.) aan de Schietbaanweg in Emmen zal naar verwachting in 2026 in gebruik worden genomen. Dat laat wethouder Dewy Leal (Wakker Emmen) weten. De gemeente heeft hiervoor een kavel met een woning aan de Schietbaanweg gekocht.

Op de beoogde plek werd twee jaar geleden een hennepkwekerij opgerold. De gemeente kocht eerder dit jaar de grond aan als locatie voor het zogenoemde Paradijsvogelproject. Dat richt zich op de opvang van dak- en thuislozen die overlast of onrust veroorzaken. Vaak hebben die mensen meerdere problemen op psychiatrisch of sociaal vlak.

Krakers weg

Volgens Leal verbleven er nog enkele krakers in het pand. Voor deze mensen is inmiddels een andere plek gevonden. Het terrein staat inmiddels in de hekken en er zijn camera's geplaatst. Er lopen nog verschillende onderzoeken op gebied van flora en fauna, archeologie en bodem. "Het kost veel tijd en daar zijn we tot halverwege juni nog wel mee bezig", aldus de wethouder.

Schetsen

Het idee is om acht units op het terrein te plaatsen die dienst gaan doen als woningen voor de groep. Vanuit de al aanwezige woning op het terrein zal zorg kan worden verleend. Aan een zorg- en veiligheidsplan wordt gewerkt en zal begin 2024 gereed zijn.

Aan omwonenden in de Emmer wijk Westenesch en woonwagencentrum De Ark zijn inmiddels schetsen getoond van hoe het terrein eruit komt te zien. Volgens Leal is is daar inmiddels een keuze in gemaakt. Vervolgens moet het terrein nog worden ingericht en zullen de eerste bewoners in 2026 verwelkomd worden. Maar de wethouder houdt nog wel een slag om de arm.

Overvallen