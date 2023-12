Gevaarlijkste weg van Noordenveld op de schop: lapmiddelen of gedegen aanpak?

Snelheidsverlaging en drempels

Vandaag presenteert het bureau daarom een pakket maatregelen om de weg veiliger te maken. In de kantine van voetbalvereniging Nieuw-Roden stelt verkeersdeskundige Wilco van Turennout dat de maximum snelheid bij het bochtige deel van de Zevenhuisterweg moet worden verlaagd naar vijftig kilometer per uur.

"Van zestig naar vijftig kilometer per uur is geen groot verschil, maar wel een belangrijk verschil", stelt Van Turennout. "Door dat aan te geven met borden, is de automobilist daar straks bewust of onbewust toch mee bezig."

Daarnaast moeten er meerdere drempels worden aangelegd en moet de 'geleiding' van de bochten beter. "Het is nu moeilijk inschatten hoe een bocht loopt", zegt Van Turennout. "Dat kan beter door onder meer een asstreep door het midden aan te brengen in de bochten. Dan zie je beter wat jouw kant is als automobilist."

'Over vijf jaar hier weer'

Hoewel Van Turennout naar eigen zeggen best veel draagvlak voelt, zijn de aanwezige Nieuw-Roners niet allemaal blij met de maatregelen. Een vrouw vraagt bijvoorbeeld naar de mogelijkheid voor een inhaalverbod, terwijl een ander de maatregelen 'lapmiddelen' noemt. "Over vijf jaar staan we hier weer", zegt hij.

Wat de herindeling van de weg bemoeilijkt, is het voornemen van de gemeente om de bomen langs de weg zo veel mogelijk te laten staan. Dat maakt dat de afstand tussen de weg en de bomen, die in een ideale situatie ongeveer 2,5 meter bedraagt, niet groter is dan veertig centimeter.

Emotioneel

Geert Pater woont bij één van de bochten in de Zevenhuisterweg. Door de jaren heen heeft hij veel ellende gezien. "Ik ben diverse keren als eerste bij auto's geweest met een brandblussertje van mezelf", zegt Pater, die meermaals de hand van een automobilist vasthield na een ongeluk.

Hij staat er dan ook 'emotioneel in'. "Ik wil niet negatief zijn, maar ik denk dat er meer nodig is dan deze lapmiddelen." Tijdens de presentatie van Van Turennout geeft Pater aan liever te zien dat de bochten verdwijnen en de weg wordt doorgetrokken. "Dan kun je wel zeggen: dan wordt er wel harder gereden, maar de ongelukken gebeuren in de bochten."

2500 per dag

Pater noemt de Zevenhuisterweg een 'ontsluitingsweg' en ziet het aantal auto's toenemen. "Bovendien worden de auto's groter en wordt er in de omgeving nieuwbouw gepleegd."

Volgens Van Turennout mag de Zevenhuisterweg geen ontsluitingsweg heten. "Er komen 2500 motorvoertuigen per etmaal voorbij", zegt hij. Daarnaast durft hij de belofte aan dat door dit pakket aan maatregelen, de Zevenhuisterweg aanzienlijk veiliger wordt dan momenteel het geval is.