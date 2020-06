Horeca-uitbaters hebben heimwee naar TT

"De week van de TT is een rare week, maar dat het evenement niet doorgaat maakt dit ook tot een rare week. Het is alsof je je kinderen een week niet ziet, dat is ook raar. We missen het enorm, de gezelligheid in de straten en de saamhorigheid in de stad", vertelt Henk Erkelens van cafetaria Julio Menotti.

Tweede TT valt in het water

Voor Carlijn Rhymer van Café New Image valt de afgelasting extra zwaar. Ze is al jarenlang barvrouw bij New Image en sinds anderhalf jaar is ze eigenaresse van de kroeg: "We hebben nog niet zo'n ruime buffer kunnen opbouwen, ik moet er maar het beste van maken. Het café heb ik ingericht met leuke TT-spulletjes om zo toch nog het gevoel een beetje te creëren. Vaste gasten hebben een plekje kunnen reserveren voor dit weekend en zo proberen we er met z'n allen het beste te maken." Veel mensen komen vaak na de TT-nacht nog een afzakkertje drinken bij New Image aan de Rolderstraat. "Het is natuurlijk niet alleen de financiële tegenvaller, ook het feit dat we geen gezellige TT hebben valt zwaar", meldt uitbaatster Carlijn.

'Geen slijtage aan de inrichting'

Efisio Pudu van restaurant en pizzeria Bella Italia heeft net voor de uitbraak van COVID-19 een grondige verbouwing afgerond. "Als ik vooruit kon kijken, had ik de verbouwing misschien wel een jaar opgeschoven, gelukkig hebben we een buffer. Het is natuurlijk heel zuur maar we proberen er het beste van te maken. Zo maken we al grapjes dat het meubilair nu niet slijt", zegt Pudu. "Wel goed voor onze gezondheid, een jaartje geen TT. Dat is dan een voordeel. Gasten leven ook mee en sturen ons berichtjes dat ze graag volgend jaar weer langskomen". Zijn pizzeria staat vooral goed bekend bij Italiaanse coureurs.