BBB-bestuurder waterschap Vechtstromen weg na motie van wantrouwen

Woolderink is in opspraak geraakt omdat hij rechterlijke uitspraken over overtredingen op zijn erf in het Twentse Azelo heeft genegeerd, terwijl in de integriteitscode van het waterschap staat dat bestuurders zich aan de wet moeten houden. Zo is er een sloot gedempt, zijn er aarden wallen aangelegd en is er puingranulaat gebruikt voor terreinverharding en de aanleg van vijvers, meldt RTV Oost