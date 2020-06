Kermis gaat weer open: 'Kabinet is van gezeur af'

Het kabinet zette het licht voor kermissen aanvankelijk tot september op rood, maar een versoepeling blijkt eerder mogelijk dan gedacht. Dat liet premier Mark Rutte weten op de voorlopig laatste 'coronapersconferentie'.

'Veel ruimte'

"Ik heb met heel veel plezier gekeken. Ik en mijn collega's zijn heel blij met deze beslissing. Er is ons nu best veel ruimte gegeven", reageert kermisexploitant Chris Spelbrink. "De laatste weken was het telkens afwachten. Deze persconferentie werd voor onze branche natuurlijk de belangrijkste. We keken al met een beetje angst naar het naderende zomerreces. Maar nu kunnen we dus gelukkig eerder beginnen."

Donderdag demonstreerden kermisexploitanten nog op het Malieveld in Den Haag. Ook Spelbrink voerde actie. "Ik stond om 7 uur 's ochtends op het Malieveld. Op een enkel incident na is die protestdag perfect verlopen. Ik denk dat we toch een beetje druk op de regering hebben gezet."

Spelbrink wil liever vandaag dan morgen weer aan de slag, maar hij beseft ook dat de eerste kermissen nog even op zich laten wachten. Het verlenen van vergunningen duurt namelijk nog wel een week of zes. "Alles moet uiteraard goed tegen het licht worden gehouden en de gezondheid van de mensen staat voorop. Er zal nog veel overleg volgen. Ik verwacht dat de eerste kermissen eind juli waarschijnlijk terugkeren."

'Allemaal politiek'

Zijn Asser collega Johnny Roulaux is minder optimistisch na de persconferentie van Rutte. "Ik ben sowieso de hele maand juli nog vrij", zegt de geboren Limburger stellig. "Alle vergunningen moeten opnieuw worden aangevraagd en dat gaat zeker zes weken in beslag nemen. Het is heel goed mogelijk dat we uiteindelijk pas in september weer kunnen beginnen. Dan is er uiteindelijk dus helemaal niets veranderd."

"Het is allemaal politiek", aldus Roulaux. "Het kabinet gaat straks op vakantie en door deze beslissing zijn ze nu van het gezeur af. Ze hebben het balletje bij de gemeenten neergelegd. Het is op dit moment koffiedik kijken wanneer ik weer op een kermis kan staan. Als het allemaal nog langer gaat duren en we ook september niet halen, hoeft het van mij niet meer dit jaar. Dan blijf ik liever thuis."

Roulaux staat doorgaans op veel grote evenementen. "En die krijgen niet zo snel meer een vergunning", verzucht hij. "Bovendien is het de vraag hoe de anderhalve meter afstand tussen bezoekers gehandhaafd kan worden. Als ik straks door een overijverige boa een boete krijg van vierduizend euro, zit ik met de gebakken peren. Dan zijn de kosten hoger dan de opbrengsten."

