GGZ Drenthe: 'Nachtdiensten hebben sterkste effect op jongeren met lagere opleiding'

Recente cijfers laten zien dat ruim een vijfde van de werknemers in de Europese Unie soms avond-, nacht- of vroege ochtenddiensten draait. Lancel hoopt dat er meer aandacht komt voor het effect van nacht- en andere ploegendiensten: "Veel mensen werken 's nachts, en in veel instellingen is het slecht geregeld. Werkgevers moeten er in mijn ogen meer aandacht aan besteden. Veel bedrijven hebben al betere schema's, maar bijvoorbeeld in de zorg is dat niet altijd het geval."