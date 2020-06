Dorp, gemeente en bestuur moeten samen dorpshuis Dwingeloo redden

Dorpshuis Over Entinge in Dwingeloo (Rechten: RTV Drenthe / Geke Jonkers)

Is er nog toekomst voor dorpshuis Over Entinghe in Dwingeloo? Het dorpshuis zit in financieel zwaar weer, maar er is hoop. Snel handelen is nodig.

Het dorpshuis in Dwingeloo heeft grote investeringen op het gebied van duurzaamheid voor de boeg. Het gebouw voldoet niet aan de eisen van deze tijd, maar budget is er nauwelijks. Door de coronacrisis daalden de inkomsten ook nog eens tot het nulpunt, vaste gebruikers als zangkoren mochten niet samenkomen om te repeteren. En dus ziet de toekomst er steeds somberder uit voor Over Entinghe.

Dorpshuis nodig

De politiek in de gemeente Westerveld is echter eensgezind: Dwingeloo heeft een dorpshuis nodig. Progressief Westerveld, het CDA en de PvdA riepen wethouder Doeven dinsdagavond op zo snel mogelijk in gesprek te gaan met betrokkenen. De andere partijen steunden de motie.

"In onze ogen zou het zonde zijn als Over Entinghe mogelijk aan het eind van het jaar zou moeten sluiten, zonder dat het bestuur de kans heeft gekregen dit tij te keren", zei Anke Oosterhuis van Progressief Westerveld. "In feite vragen we het college de overeenkomst met Over Entinghe, die eind dit jaar afloopt, te verlengen." Er wordt gevraagd om het erfpachtcontract met maximaal twee jaar te verlengen en in tussentijd te zoeken naar een toekomstbestendige oplossing.

Denktank

De partijen willen dat er een denktank komt waarin bestuur, gemeente, ondernemers en andere betrokkenen samen kijken wat er nodig is om het dorpshuis in stand te houden. "Daarbij moet er kritisch gekeken worden naar de personeelskosten, maar ook naar manieren om meer activiteiten te organiseren en prijsverhogingen", vindt Janny Mones van Gemeentebelangen.

VVD'er Renate Masselink wil dat er breder gekeken wordt. "Wij zijn voor het behoud van de dorpshuisfunctie, maar de vraag is of het huidige gebouw het meest geschikt is. Onderzoek andere opties, het gaat om de functie, niet om het gebouw."

2017

Wethouder Henk Doeven gaf aan de de voorbereidingen voor het overleg met het dorpshuis in gang zijn gezet. Het is niet voor het eerst dat Over Entinghe in de problemen komt. In 2017 klopte het dorpshuis namelijk ook al aan bij de gemeente. Onder andere vanwege het grote aanbod van oefenlocaties bij horeca-locaties in het dorp, maakt het voor het dorpshuis lastig om nieuwe gebruikers aan zich te binden.

Lees ook: