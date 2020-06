'Door gevolgen corona neemt kans op verbranden toe'

Het is deze week huidkankerweek. Het zonnige weer van de afgelopen dagen zorgt ervoor dat je snel kan verbranden en dat kan op latere leeftijd resulteren in huidkanker. "Tijdens de coronacrisis heb je veel minder auto- en vliegverkeer. Daardoor zitten er aanzienlijk minder CO2-deeltjes in de lucht en zijn er minder wolken van vliegtuigen. Dat zorgt ervoor dat zonlicht makkelijker doordringt op de huid. Door de gevolgen van corona heb je een grotere kans op verbranden", legt huidtherapeut Jiska Boer van Huidzorg Drenthe uit.

'Ook in schaduw kun je verbranden'

"Smeren is erg belangrijk, niet alleen bij dit warme weer. Want ook in maart kun je al verbranden. Smeren en op het midden van de dag de zon vermijden zijn belangrijke punten om de kans op verbranding te beperken. Wat veel mensen ook niet weten is dat je ook in de schaduw kunt verbranden, vooral met dit zonnige weer", vult Jiska aan. Teveel zon op de huid kan volgens de huidtherapeut uiteindelijk resulteren in huidkanker.

Gratis zonnebrandcrème

Op steeds meer openbare plekken is tegenwoordig gratis zonnebrand te krijgen om huidkanker te voorkomen. Zo ook bij meerdere openluchtzwembaden in Drenthe. Zorgverzekeraar Univé introduceerde vorig zomer al pompjes bij zwembaden in onder andere Dwingeloo, Ruinen en Westerbork.

Ook dit jaar worden die pompjes weer wekelijks bijgevuld. "En daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. We proberen mensen er ook zoveel mogelijk op te wijzen dat ze het gratis kunnen krijgen. Want met dit warme weer ben je in het openluchtzwembad snel verbrand. Meestal hebben we meerdere pompjes in gebruik, maar nu één vanwege corona", vertelt het badpersoneel.