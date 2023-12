Er loopt een tweede edelhert in Drenthe

Man met ijstak

Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer: "Het gewei van een edelhert is individueel herkenbaar. Het heeft een aantal uitsteeksels, dit edelhert heeft een zogenaamde 'ijstak': een tak tussen de oogtak en de middentak in. Het andere edelhert heeft die ijstak niet." Het is een mannetje, hindes hebben geen gewei.

DNA-onderzoek moet uitwijzen of het om een wild dier gaat, die mogelijk vanuit de Veluwe de weg naar Drenthe heeft gevonden. "Hij laat zich nauwelijks zien, hij lijkt heel voorzichtig", geeft Pot aan. Er zijn volgens hem wel veegbomen gezien (bomen waar het hert zich aan schuurt) en oude keutels. Het is wachten op de vondst van een verse drol, die het benodigde DNA-materiaal moet leveren.

Op eigen kracht

De komst van het eerste edelhert in Drenthe leidde tot veel discussie: mocht het dier wel blijven of was afschot nodig? In de in 2022 vastgestelde Natuurvisie van de provincie Drenthe is het edelhert expliciet benoemd: 'Er wordt geen nulstand gehanteerd voor spontane vestiging.' Het is daarom van belang te weten of het echt om een wild dier gaat die op eigen kracht het Drentse natuurgebied heeft bereikt.