Drentse waterschappen: 'Zwem in aangewezen zwemwater'

't Nije Hemelriek is zo'n plek waar zwemmen wel is toegestaan (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

De waterschappen in Drenthe raden aan om te zwemmen op de aangewezen zwemplekken en niet in ander open water. Dat heeft onder meer met de hygiëne te maken. Het klimmen en springen van bruggen en sluizen is zelfs verboden.

"Je weet nooit wat er onder water zit", zegt een woordvoerder van waterschap Vechtstromen over het springen van bruggen. "Ook kan water besmet zijn door lozingen. De boodschap is dus: zwem alleen in gecontroleerd zwemwater."

"Uiteraard adviseren wij iedereen alleen te zwemmen in de officiële zwemplassen. Dat is gecontroleerd water waar je veilig kunt zwemmen", zegt een zegsman van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD).

Benieuwd waar je veilig kan zwemmen? Bekijk hier de kaart, gemaakt op basis van zwemwater.nl.

Boete

Recreanten die worden betrapt, kunnen een waarschuwing of een boete krijgen van 140 euro. Noorderzijlvest en Hunze en Aa's melden dat ze zelf geen boetes kunnen uitdelen. De andere waterschappen vertellen dat ze niet extra gaan controleren, maar letten er wel op als ze in de buurt rijden.

"We weten dat het gebeurt op bepaalde locaties. Die houden we dan wel in de gaten als we in de buurt zijn", aldus de woordvoerder van WDOD. "Bijvoorbeeld bij de Ossesluis in de Hoogeveensche Vaart en bij de Staphorstertouwebrug ter hoogte van Berggierslanden. Daar gaat het om vooral jeugd uit de nieuwbouwwijk."

