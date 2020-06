Veronica Inside van maandag geschrapt

Derksen is teleurgesteld in het handelen van Genee tijdens de uitzending van afgelopen maandag, waarin uitgebreid werd gesproken over racisme en een 'grap' van Derksen over rapper Akwasi.

De inwoner van Grolloo vindt dat Genee hem heeft laten vallen. In de a-typische Veronica Inside-aflevering schoven naast vaste tafelgasten Derksen, René van der Gijp en Wim Kieft ook advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta aan.

Pittig gesprek

"Ik heb besloten om de uitzending van maandag te schrappen zodat iedereen weer even tot rust kan komen en even kan bedaren", zei televisiedirecteur Marco Louwerens vanochtend tegen Radio 538. Hij heeft gisteravond in Dordrecht, na afloop van een al maanden geleden geplande schnabbel van Genee, Derksen en Van der Gijp, 'een pittig gesprek' gevoerd met de mannen om een en ander uit te praten.

Volgens Louwerens zijn er na de zomer 'zeker' nog wel mogelijkheden om de mannen weer gewoon met z'n drieën aan tafel te krijgen. "Ik heb een goed gevoel over na de zomer. Maar als je nu weer een uitzending zou maken na afgelopen maandag, dan gaat het weer allemaal uitvergroot worden en dat lijkt me geen goed idee." Louwerens geeft de mannen daarom 'even een avondje vrij'.