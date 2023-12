GGD-rapport over hygiëne azc Ter Apel schetst onthutsend beeld

Gezondheidsrisico's

De GGD Groningen constateert in hun rapport dat de groepen wachtenden bij zowel de IND als het COA niet gescreend worden op ziektes door een arts. Dit gebeurt pas nadat de asielzoeker is ingeschreven. Ze worden niet gecontroleerd op bijvoorbeeld tuberculose.

Gisteravond uitte burgemeester Velema van Westerwolde tijdens een raadsvergadering ook de vrees voor het uitbreken van het Norovirus. Na de raadsvergadering liet hij weten dat hem signalen ter ore waren gekomen waaruit blijkt dat de risico's van een dergelijk virus omlaag zijn gegaan. "Maar het blijft onzeker over of er de komende weken voldoende plekken zijn", zegt hij.

Weinig sanitaire voorzieningen en vieze matrassen

Verder is in het GGD-rapport te lezen dat mensen dicht op elkaar verblijven, er weinig sanitaire voorzieningen zijn en de matrassen die op de grond lagen niet schoongemaakt worden. Ook zijn er zorgen over het niet kunnen wassen en drogen van kleding.

"De situatie begint erg te lijken op vorig jaar zomer", zegt Eize Hoomoedt, fractievoorzitter van GroenLinks Westerwolde, in een reactie op het rapport. Hij wil graag dat er direct geacteerd wordt. "Het is te laat, de situatie had gister al opgelost moeten zijn." Het drugsgebruik vindt hij ook zorgelijk. "Hoewel de burgemeester aangeeft dat ze apart verblijven zie je toch dat gebruikers het terrein over zullen gaan. Het is al onveilig en zo met de dat onveiliger."

Crisissituatie

"Nu is duidelijk dat we in een crisissituatie zitten", zegt fractievoorzitter Marco Visscher van gemeentebelangen Westerwolde, de grootste partij in de gemeente. Hij zegt het op een sceptische toon, waaruit zijn frustratie blijkt voor de geringe aandacht die de situatie krijgt vanuit Den Haag.

Visscher merkt ook dat het voor mensen die bij het aanmeldcentrum werken emotioneel alsmaar zwaarder wordt. "Dan moet je mensen weer vertellen: 'Je slaapt op de grond vanavond.'"

Opnieuw verzoek GGD

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het terrein van het aanmeldcentrum twee keer bezocht, zondag en dinsdag. Velema is sceptisch over de belofte van het ministerie voor het creëren van meer opvangplekken. "Wij horen continu dat men heel druk is, dat geloof ik ook hoor. Er wordt ook hard gewerkt maar men stuit op weerstand bij gemeenten om locaties vrij te geven. Dan nemen ze locaties mee in de berekening maar worden ze op het laatste moment niet geleverd."