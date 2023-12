Voedselbank legt zelf geld bij om kratten te vullen

Dit jaar zijn 3578 Drenten afhankelijk van de verschillende voedselbanken in de provincie. Volgens voorzitter Ton Sleeking zou dat aantal eigenlijk hoger moeten liggen, maar weten ze nog niet alle inwoners die recht hebben op hulp ook te bereiken. "Als je kijkt naar de cijfers van armoede in ons gebied zouden we meer dan het dubbele moeten hebben. Het vreemde is dat we aan de ene kant meer klanten zouden willen hebben, dat we die mensen helpen. Maar eigenlijk kunnen we dat niet omdat we niet de middelen hebben."