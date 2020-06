Diplomafestival voor Meppeler leerlingen

Daan Meijssen en Noa Trompetter zijn twee van de geslaagden die het felbegeerde papiertje komen ophalen. Noa is sinds maart niet meer op school geweest. "Het was wel rustig. Mijn cijfers waren al goed dus ik hoefde niets in te halen ofzo. Dan is het zeker leuk als je op zo'n dag als vandaag hier komt en dit ziet", vertelt Noa.

'Speciaal gevoel'

Voor Daan is het minder lang geleden dat hij op school was. "Ik ben een paar keer hier geweest op school. Een stuk of drie, vier keer." Toch is het voor Daan ook bijzonder om de aankleding van het schoolplein te zien. "Ik vond het heel strak. Het ziet er leuk uit, leuk versierd. Ik vind het mooi dat ze dit voor ons hebben gedaan. Het voelt wel speciaal dat je zo je eindexamen hebt kunnen doen."

Dat speciale gevoel is precies waarom de school de moeite heeft gedaan, aldus Pauline van der Heide, mavo-teamleider op Dingstede. "Deze leerlingen missen natuurlijk heel veel dit schooljaar. Het gala. De examens. De examenfeestjes. Deze leerlingen verdienen het om deze aandacht te krijgen."

Alle 262 examenkandidaten van Dingstede zijn geslaagd. In groepjes van tien mogen ze naar school om samen te toosten en in tweetallen binnen hun diploma ophalen. Een bijeenkomst duurt drie kwartier. Daarna is er een pauze van een half uur die gebruikt wordt om alle tafels schoon te maken. "Wat we normaal op drie avonden doen, daar zijn we nu vier volle dagen mee bezig. Maar het is het waard."