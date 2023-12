Tynaarlo wil van aandelen in vliegveld Eelde af

Eerder dit jaar werd tijdens een raadsvergadering al openlijk discussie gevoerd over wat de gemeente met de aandelen van het vliegveld moet. Aanleiding was het 'ongemakkelijke gevoel' dat de raad overhield aan het redden van de begroting van het vliegveld. Eerder legde Tynaarlo al 160.000 euro bij.

Steun overheden is nodig

Het vliegveld heeft steun van lokale- en regionale overheden nodig om die kosten te betalen. Gisteren werd hierover nog een uitvoerig debat gevoerd in de Provinciale Staten. Directeur Meiltje de Groot gaf dit voorjaar nog aan dat ze de deuren van het vliegveld wel kan sluiten, als de aandeelhouders niet meebetalen aan bijvoorbeeld de brandweer, onderhoud en infrastructuur.

Toen de raad van Tynaarlo in mei alsnog besloot over de brug te komen, kondigde verantwoordelijk wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) al aan te willen spreken over de toekomst als aandeelhouder.