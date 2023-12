Kaalslag of noodzakelijk onderhoud: snoeiwerk maakt tongen los in Hoogeveen

IVN Hoogeveen ziet met lede ogen aan hoe er gesnoeid wordt in Hoogeveen. Volgens het Instituut voor Natuureducatie vindt er een ware kaalslag plaats in Hoogeveen. Volgens de gemeente gaat het om gebruikelijke werkzaamheden aan het groen.

Om een beter beeld te krijgen van de situatie is IVN een petitie gestart. En om 'de noodklok te luiden'.

'Rigoureus'

Het najaar is de periode voor het snoeien en kappen, buiten het broedseizoen en na de bloeiperiode. Ergernissen van inwoners over groenbeleid zijn er ieder jaar. "We hebben regelmatig overleg en de geluiden zijn niet nieuw. Soms wordt er heel rigoureus gesnoeid", zegt Grietje Loof van IVN Hoogeveen.

Ze zegt dat de overleggen die IVN heeft met de gemeente goed zijn. Toch voelt ze zich genoodzaakt om een extra signaal af te geven. "De laatste tijd krijgen wij zoveel berichten binnen. We zijn de petitie gestart om meer reacties uit te lokken. Wat we er uiteindelijk mee kunnen, weten we nog niet."

Samenloop

Dat er meer meldingen bij IVN binnenkomen, komt volgens de gemeente Hoogeveen niet door meer werkzaamheden dan andere jaren.

"Het kan voorkomen dat er plekken zijn waar in dezelfde periode toevallig tegelijk bomen gesnoeid worden, struiken worden weggehaald en waar een reconstructie plaatsvindt", laat het team Beheer groen van de gemeente weten. Met name aan de westkant van de A28 speelt dat nu. "Daardoor kan het zijn dat er veel tegelijk verdwijnt, waar je normaal wat meer spreiding hebt in werkzaamheden."

Verschillende redenen

Bij IVN leeft echter het gevoel dat er steeds meer wordt weggehaald, een kaalslag. "We krijgen berichten van allemaal verschillende mensen van verschillende plekken. Zelf zie ik bijvoorbeeld dat in het Steenbergerpark flink gesnoeid wordt. Waarom moeten alle takken eraf?"

Volgens de gemeente zit achter elke snoeibeurt een goede reden. Veiligheid is daarbij het belangrijkste uitgangspunt, takken die boven paden en wegen hangen, of dat mogelijk later dreigen te doen, worden weggehaald.