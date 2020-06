Bonus van 1000 euro voor personeel in de zorg

"Wij willen onze waardering en dankbaarheid op die manier uiten", aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De Jonge benadrukte dat in de zorg dag en nacht is gewerkt en dat veel mensen dubbele diensten hebben moeten draaien.

800 miljoen euro

De bonus is onder meer voor verpleegkundigen, verzorgenden en mensen die werken in ondersteunende diensten, zoals schoonmakers. Het geld gaat niet naar artsen.

Werkgevers kunnen de bonus vanaf 1 oktober aanvragen voor hun medewerkers en dan wordt het geld in het najaar uitgekeerd. De Jonge denkt dat met de extra uitkering in totaal 800 miljoen euro is gemoeid.

De Tweede Kamer vroeg al aan het begin van de crisis om een bonus en het kabinet beloofde daaraan tegemoet te komen, schrijft de NOS. Met een krappe meerderheid wees de Kamer deze week het voorstel af om het zorgpersoneel ook structureel beter te belonen.

Structureel vooruitgaan

FNV Zorg is erg blij met de bonus van 1000 euro netto voor mensen in de zorg. De bond is ook speciaal verheugd dat de bonus er komt voor allerlei mensen in de zorg, onder wie schoonmakers, ambulancepersoneel, medewerkers van mortuaria en personeel in bijvoorbeeld jeugd- en gehandicaptenzorg.

"Daar hebben zorgverleners zich soms helemaal geïsoleerd om hun werk te kunnen doen", zegt bestuurder Elise Merlijn. Ze noemt de bonus, die geen gevolg heeft voor toeslagen, een mooie opmaat naar de onderhandelingen voor de cao's van 2021. Die worden wel een "zwaar gevecht", denkt ze. Want ook structureel moeten de mensen erop vooruitgaan, vindt de FNV.