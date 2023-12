Inspectie: COA heeft dringend hulp nodig in onveilig aanmeldcentrum Ter Apel

'De situatie in het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel is onhoudbaar. De brandveiligheid is er niet op orde, aan basale eisen van bed en bad wordt niet voldaan en het risico op gewelddadige incidenten neemt toe.' De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het niet meer alleen kan bolwerken in Ter Apel en dat het dringend bijstand nodig heeft.