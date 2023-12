Gekozen kerstboom niet naar Koopmansplein: boom is veel te groot

De woonkamer van de 95-jarige meneer Meester in Veenhuizen zit deze ochtend vol met bezoek. Buren, familieleden en mensen van de gemeente Assen zitten aan de koffie en taart. Het is een gezellig momentje voordat meneer Meester zijn geliefde Sequoiaboom, ook wel bekend als mammoetboom, omgezaagd ziet worden zodat 'ie naar het Koopmansplein in Assen kan worden gebracht om daar dienst te doen als kerstboom.

Maar dan blijkt dat het hele feest niet doorgaat. Het loonbedrijf dat is ingehuurd, blijkt de situatie verkeerd te hebben ingeschat. Het groenbedrijf die de boom moet omzagen ziet te veel haken en ogen. De boom is een stuk zwaarder dan van te voren werd gedacht. Dat betekent dat de boom afzagen terwijl hij wordt vastgehouden door een grijper op een kraan, niet kan. "Je gaat met kraan en al om", zo zeggen zij.

De boom kan wel om, maar dan laten ze hem in het grasland achter het huis van Meester vallen. Maar daardoor zullen de takken aan een kant van de boom beschadigen en kan 'ie niet meer dienst doen als kerstboom. En dus wordt de oude Meester opgehaald om hem bij te praten. "Het is nait aans", reageert hij kalm. Veiligheid boven alles.

Boom zorgt voor gevaarlijke situatie

De boom staat al 35 jaar in de tuin van Meester en hij kan er maar moeilijk afscheid van nemen. "Ik heb hem als klein boompje geplant en grootgebracht", zo vertelt hij. Maar de boom is inmiddels zo'n 22 meter hoog en begint aardig scheef te staan. Bij Meester en zijn buren leeft de angst dat de boom bij een flinke wind omgaat en op de huizen valt. Toen hij de oproep van de gemeente Assen zag dat je een boom kon doneren als kerstboom nam hij een besluit. Als zijn boom de kerstboom op het Koopmansplein zou worden, dan mocht 'ie wel weg.

Een domper is het nu wel, dat zijn boom niet dé kerstboom van Assen wordt. "Maar ik had al afscheid genomen van mijn boom, hij moet gewoon weg", vertelt Meester de mannen van het groenbedrijf. "We hebben met u de afspraak gemaakt dat we de boom zouden omzagen, dat gaan we ook gewoon doen", reageren zij. Op een ander moment komt het bedrijf terug om de Sequoia om te zagen. Kosteloos.

Maar niet vandaag, want de mannen zetten plan B in werking. Zij gaan eerst naar Rolde waar nog ergens een spar staat die ze gaan omzagen om naar het Koopmansplein te brengen.