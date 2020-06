Derksen en Van der Gijp stoppen met Veronica Inside

"Van der Gijp en ik hebben gezegd nooit meer aan te schuiven. Het zou totaal ongeloofwaardig zijn als we nu weer in het programma aanschuiven", zegt Derksen tegen RTV Drenthe in een reactie op het nieuws dat de uitzending van maandag is geschrapt. "Wij vinden dat Wilfred de show heeft laten ontploffen, het format is verkracht", doelt de inwoner van Grolloo op de uitzending van afgelopen maandag.

Het format van de show werd omgegooid om te praten over racisme en een opmerking van Derksen over rapper Akwasi. Naast voetbalanalist Wim Kieft schoven oud-profvoetballer Dries Boussatta en advocaat Natacha Harlequin aan om in debat te gaan. "Ik heb in 22 jaar tijd nog nooit zo'n kutshow gemaakt", zei Derksen eerder.

Gesprek

Ondanks de ruzie kwam het drietal gisteren nog bij elkaar voor een opname voor de businessclub van FC Twente, die al gepland stond. Na afloop was er een gesprek waar ook Talpa-directeur Marco Louwerens bij aansloot. Tot een verzoening kwam het niet, in tegendeel; de verwijten vlogen over en weer. "Als je gisteren op het gesprek een camera had gezet, had je pas echt een topshow gehad."

Over een paar weken komen de kopstukken van het programma nogmaals bijeen. Wat de insteek van dat gesprek is, weet Derksen nog niet, maar dat het nog goed komt verwacht hij niet. Directeur Louwerens ziet het na de zomer juist nog goed komen. "Dat gevoel hebben Van der Gijp en ik niet. In deze setting kunnen we niet meer aanschuiven. Als ze iets nieuws voor ons bedenken, gaan we daarnaar kijken."

22 jaar

Na 22 jaar eindigt het programma, voorheen Voetbal Inside bij RTL, voor de analist dus met een ruzie. "Dat past precies bij ons. We gaan er met een knal uit. 1,7 miljoen kijkers voor een voetbaltalkshow is ongehoord. Ik kan er wel om lachen hoor."

Wat hij maandagavond en deze zomer gaat doen? "Dat weet ik nog niet, ik kan altijd met een sigaar in de tuin gaan zitten. En ik blijf plaatjes draaien."

