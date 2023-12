Gerechtshof buigt zich over de fatale mishandeling Hoogeveense oud-militair in 2017

De 51-jarige Hala E. moet vandaag voor het hof in Zwolle verschijnen voor de gewelddadige dood op oud-militair Marcel Hoogerbrugge in Hoogeveen in 2017. De oud inwoonster van Hoogeveen werd in mei 2021 door de rechtbank in Assen veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor doodslag en mishandeling met voorbedachte rade.

De man werd eind december 2017 vergiftigd met medicijnen en daarna doodgeslagen. De rechtbank in Assen vond voldoende bewezen dat E. Hoogerbrugge vergiftigde om hem tijdelijk uit te schakelen om zijn woning te doorzoeken. Ze werd naar alle waarschijnlijk gestoord doordat Hoogerbrugge bij kwam. Daarop heeft ze hem doodgeslagen met een hard voorwerp, oordeelden de rechters in Assen.

Ingeslagen schedel

De ouders van het slachtoffer vonden het lichaam van hun zoon in de slaapkamer. Zijn schedel was ingeslagen. Ze hadden al een paar dagen niets meer van hun zoon gehoord. En dat was ongebruikelijk. Hun zoon leidde als afgekeurde veteraan een teruggetrokken bestaan, maar had meermalen per week contact met de ouders. Niet lang na de lugubere vondst kwam de uit Soedan afkomstige E. in beeld. Ze was bevriend met Hoogerbrugge en de laatste dagen bij hem gesignaleerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) ging in 2021 ervan uit dat E. Hoogerbrugge heeft vergiftigd om hem te doden en zo rustig de woning te kunnen doorzoeken Er zou een kluis met daarin gouden tientjes en 6000 euro aan contant geld zijn verborgen. Er waren geen sporen van braak en moet Hoogerbrugge de dader hebben gekend. Tijdens het sporenonderzoek werd duidelijk dat alleen E. en soms de zus van het slachtoffer in de woning kwamen, kort voor de dood van de oud-militair.

Boze e-mails

Op de glazen in de vaatwasser zijn DNA-sporen en vingerafdrukken gevonden van E. In die glazen zaten ook resten van de medicijnen die het lichaam van het slachtoffer zijn gevonden. Uit de telefoongegevens blijkt dat de vrouw in de buurt van de woning van Hoogerbrugge was toen hij werd vermoord. Er zijn ook boze e-mails gevonden in de computer van het slachtoffer aan E. dat hij het zat was dat de vrouw telkens zomaar op de stoep stond.

Kort voor de dood van Hoogerbrugge heeft E. medicijnen gestolen van een vroegere vriendin uit Meppel. En heeft ze bij een andere kennis en bij twee apotheken medicijnen gehaald, dezelfde soorten als in het lichaam van Hoogerbrugge zijn gevonden. De man stond erom bekend dat hij wars was van medicatie en kan ze niet zelf hebben ingenomen, concludeerde de rechtbank in Assen.

Uitschakelen

Hala E. heeft altijd alles met klem ontkend. Het OM ging destijds ervan uit dat E. Hoogerbrugge vergiftigde met als doel hem daarna dood te slaan. Het OM eiste daarom achttien jaar cel. De rechtbank was ervan overtuigd dat Hoogerbrugge door E. werd vergiftigd, maar niet om te doden. Dit laatste gebeurde in een opwelling om de man opnieuw uit te schakelen.