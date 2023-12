Edelhert beweegt zich als een spook: 'Geen idee waar hij zit'

Een aantal jaren geleden werd ook al eens een edelhert gevonden en dat leverde best wat discussie op: mocht het dier wel blijven of was afschot nodig. In de in 2022 vastgestelde Natuurvisie van de provincie Drenthe is het edelhert expliciet benoemd: 'Er wordt geen nulstand gehanteerd voor spontane vestiging.'

Onderzoek is belangrijk, want alleen wilde herten die hun weg hebben gevonden naar Drenthe mogen volgens de regels van de provincie blijven. "Het eerste edelhert is zelf naar onze provincie gekomen. Maar het komt weleens voor dat herten worden uitgezet of zijn ontsnapt uit een hertenkamp", gaat Henckel verder. "Die zijn dus niet wild en mogen niet blijven."

Metalen silhouet