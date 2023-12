Supermarkt in Rolder stijl moet in 2025 klaar zijn

Op de plek waar eerder Hotel Erkelens stond, moet ergens in 2025 een gloednieuwe Albert Heijn-supermarkt staan. In Rolde hoeven klanten daardoor niet meer 'voor iets kleins' naar Assen.

Dat is althans het streven, vertelt supermarktmanager Jort Hartsuiker. Hij weet als geen ander hoe broodnodig een grotere winkel is. "Voorheen was de huidige supermarkt een PLUS. Dat ging eigenlijk al heel goed. Maar toen dat een Albert Heijn werd, nam het aantal klanten nog meer toe. Op dit moment lopen we qua ruimte vast."

Van 900 vierkante meter supermarkt met een klein magazijn, wordt het totale winkeloppervlak straks 1500 tot 1600 vierkante meter. "En we gaan straks van 50 naar meer dan 100 parkeerplekken", vult Hartsuiker aan.

In Rolder stijl

Op de inloopavond in MFC De Boerhoorn in Rolde zijn de reacties overwegend positief. Een enkeling zag liever dat de plek - middenin het centrum - zou worden gebruikt voor woningbouw. "Het is de ideale plek voor ouderenappartementen", stelt de man op leeftijd. Een buurtbewoonster slaat erop aan. "Nou, liever niet! Wij wonen achter de supermarkt en ik wil niet dat mensen bij ons de tuin in kijken."

Hartsuiker lacht even later. "Iedereen heeft natuurlijk zijn mening maar ik kan me voorstellen dat als je naast de winkel woont, je niet op een appartementencomplex zit te wachten." Wel op een grotere supermarkt dan? "Ik denk dat dit ontwerp erg op zijn plek is in Rolde", zegt Hartsuiker. "Het is ontworpen als een oude woonboerderij met een kapschuur eraan vast."

Flink meer personeel

Met extra parkeerplekken en een andere route voor de bevoorrading, moet het rondom de supermarkt 'vrij rustig' worden. "We hebben straks een supermarkt met ruime parkeervakken en veel groen om de winkel. Ik denk echt dat het een vooruitgang is", zegt Hartsuiker.

In ieder geval geeft de nieuwe supermarkt de lokale werkgelegenheid een flinke boost. "We werken nu met 90 man personeel, dat gaat straks richting de 150 tot 160", rekent Hartsuiker voor. "Dus ja, er moet flink wat personeel bij."