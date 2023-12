Leerwerkbedrijf Stark maakt zachte knuffels van stoere jeans

Afgedankte spijkerbroeken krijgen een nieuw leven bij leerwerkbedrijf Stark in Hoogeveen. Ze maken er speelgoeddieren van voor het goede doel.

"Dit wordt een hondje." Geconcentreerd bedient Wessel Kranghand de naaimachine. Tussen zijn vingers twee lapjes spijkerstof geknipt in de vorm van een zittende hond met flaporen. Samen met vier collega's is hij aan het werk in een kleine ruimte, met drie naaimachines, een boek vol patronen en een flinke stapel spijkerbroeken.

Collega Alie Knol is met naald en draad lapjes stof op een knuffeleend aan het naaien. "Het was in het begin even zoeken, maar het lukt ons steeds beter om knuffels te maken."

Tientallen knuffels hebben ze de afgelopen drie weken in elkaar gezet. De knuffels die klaar zijn, worden verkocht voor het goede doel in kledingwinkel De Jongens in Hoogeveen. Daar is het idee ontstaan.

Hergebruik

Naast de toonbank staan de knuffeldieren uitgestald. Uilen, een olifant en beertjes. "We zijn trots op het resultaat.' vertelt Mark van der Zee van De Jongens. "De eerste knuffels zijn verkocht en de eerste spijkerbroeken ingeleverd." Zijn collega-verkoper Saul van den Berg kreeg voor zijn opleiding de opdracht om iets te doen met duurzaamheid. Zo ontstond het plan om afgedankte spijkerbroeken te hergebruiken. "We verkopen tenslotte veel spijkerbroeken in de winkel."

De opbrengst van de knuffels gaat naar stichting het Mini Maatje, voor gezinnen die het financieel niet breed hebben. Een deel van de speelgoeddieren wordt gedoneerd aan weeskinderen in Oekraïne via Support Ukraine.