OM: jaar jeugddetentie voor verkrachting na studentenfeestje

Voor een verkrachting na een studentenfeestje eind september 2021 in Groningen is tegen een 20-jarige man uit Meppel een jaar jeugddetentie geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De toen 18-jarige man ging na het feestje met een groepje mee naar een studentenhuis in de stad. Hij belandde bij een even oud meisje op een kamer. De jongen zou op een matrasje op de grond slapen maar kroop bij haar in bed. Dit mondde uit in seksuele handelingen, waar het meisje niet van gediend was.

Toen de Meppeler in de ochtend naar het toilet ging, riep het meisje hulp in bij drie vrienden in de kamer naast haar. Die zagen dat ze overstuur was en stuurden de jongeman naar huis. Hij mompelde nog dat de treinen niet reden, maar vertrok alsnog.

Onverwachte handelingen

De verdachte kan zich niets herinneren van de nacht. Hij vermoedt dat hij op het feestje is gedrogeerd. Dit blijkt nergens uit, zei de officier van justitie. Op de reactie van de vrienden reageerde de - toen - tiener adequaat en alert. De aanklager vindt verkrachting bewezen. De dwang bestaat in dit geval uit het onverwachte gedrag van de man.

Hij overviel haar met deze handelingen. De jonge vrouw zei dat ze als bevroren in bed lag en niet in staat was zich te verweren. De Meppeler stuurde kort na het incident een appje naar de aangeefster waarin hij zijn excuses aanbiedt 'mocht dit zijn gebeurd', schreef hij. De jongeman is niet eerder veroordeeld en is volop bezig met zijn studie.

Slaapachtige toestand

Zijn advocaat vindt te weinig bewijs dat het hier gaat om een verkrachting. De jongen heeft geen weet van wat er is gebeurd, omdat hij in een slaapachtige toestand verkeerde, zei de raadsman. De aangeefster diende geen schadeclaim in. "Ik wil geen geld, ik wil erkenning", zei de hierover.