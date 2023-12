Stichting Sport en Spel Phihezo krijgt Hét Compliment van Drenthe

De prijs werd uitgereikt door gedeputeerde Yvonne Turenhout in het provinciehuis in Assen. Met 'Hét compliment van Drenthe' wil de provincie vrijwilligers in het zonnetje zetten.

Toegang tot sport en spel

Sport en Spel Phihezo zet zich sinds 1976 in om mensen met een verstandelijke en/of visuele beperking in Hoogeveen en omstreken toegang te geven tot sport en spel. Een team van 140 vrijwilligers zet zich in om de 120 deelnemers één-op-één te begeleiden bij de activiteiten. In het juryrapport van Hét Compliment van Drenthe benoemt de jury dat deze groep vrijwilligers veel aandacht heeft voor gelijke kansen.