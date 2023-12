Annen wordt geterroriseerd door dealende en vernielende jongeren

Aangiftecommissie

Het voetbalveld is niet het enige doelwit van het schorem. Ook speeltuintjes en bankjes moeten het ontgelden. Speeltoestellen in de speeltuin zijn zodanig stukgemaakt dat ze gerepareerd moeten worden om veilig te blijven om op te spelen voor de kinderen. Marisca Luning van Dorpsbelangen Annen spreekt haar zorgen uit. "Wekelijks wordt er wel iets stukgemaakt op het beweegplein. Onder die boom stond een mooi rond bankje waar ouders kunnen zitten, of docenten of ouderen. Die hebben we een paar keer moeten repareren, maar nu is hij weer zo kapot gemaakt dat we hem niet meer kunnen maken. Dus nu is het bankje weg."

Het aantal vernielingen rijst zodanig de pan uit, dat Dorpsbelangen een subcommissie heeft opgericht die zich alleen maar bezighoudt met het doen van aangiftes. "We hopen dat de politie er nu iets aan gaat doen. De eerste stap daarin is dat we een afspraak hebben met de gemeente en de wijkagent, om toch te kijken wat we kunnen doen om een beter beeld te krijgen van wie de mensen zijn die deze vernielingen aanrichten."