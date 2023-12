Een 55-jarige vrouw uit Meppel is aangehouden nadat ze op de Holtrustweg bij Rouveen met haar auto in het water was beland.

Een agent haalde de vrouw uit het water. Ze is in een ambulance behandeld tegen onderkoeling, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Uit een blaastest bleek dat de vrouw te veel had gedronken. Hoe ze met haar auto in het water terecht is gekomen is nog onduidelijk.