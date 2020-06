Vijf jaar cel voor beroving waarbij Chinese restauranthouder omkwam

De man uit Den Haag die schuldig is aan de fatale beroving van restauranteigenaar Encheng Wang in Hoogeveen moet vijf jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald. Volgens de rechtbank heeft de 32-jarige Alifu W. zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld met de dood tot gevolg.

W. reed weg, nadat Wang hem op de avond van 18 oktober 2018 op een parkeerplaats achter het restaurant een zak met tienduizenden euro's had gegeven. Dat deed hij in het kader van een geldruil. De Hagenaar zou ter plekke hetzelfde bedrag in Chinees geld op een Chinese rekening van Wang laten storten, maar dat was nog niet gebeurd.

Wang probeerde samen met zijn zwager, die bij de deal was, de auto van de Hagenaar tegen te houden. Ze grepen de snelle BMW vast. Wang werd zo'n 60 meter meegesleurd tot de auto een paar honderd meter verderop met 61 kilometer per uur tegen een betonnen muurtje aan het Kaaplaantje botste. Daarbij kwam de 45-jarige Wang om het leven.

Camerabeelden

Alifu W. heeft altijd volgehouden dat hij, nadat Wang of zijn zwager hem het geld gaf, een klap op zijn hoofd heeft gekregen, terwijl hij in de auto zat. Daardoor raakte hij even bewusteloos en belandde zijn voet op het gaspedaal, waardoor de auto ging rijden.

De rechtbank gelooft zijn verhaal niet. Uit camerabeelden blijkt volgens de rechtbank dat de auto hard wegreed, maar wel even licht remde voor hij een scherpe bocht naar rechts maakte. "Daaruit blijkt dat verdachte welbewust handelde. Hij reed met hoge snelheid weg met het doel om te vluchten, terwijl Wang aan de auto hing", aldus de rechtbank.

Valse overschrijvingsbewijzen

Toen W. in voorarrest zat, kwamen hij en medeverdachte Shirali M. (33) met overschrijvingsbewijzen op de proppen waarmee ze wilden aantonen dat ze wel degelijk geld hadden overgemaakt naar de Chinese rekening van Wang. Uit onderzoek bleek dat die vals waren. Volgens de rechtbank zijn de twee nooit van plan geweest geld naar de restauranthouder over te maken, maar waren zij puur uit op zijn geld.

Hagenaar M., die op de avond van 18 oktober in een aparte auto naar Hoogeveen reed, is voor betrokkenheid bij de diefstal veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De twee bereidden de beroving samen voor, concludeert de rechtbank veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Hij is niet verantwoordelijk voor Wangs dood.

Lagere straf

Alifu W. moet Wangs vrouw en kinderen ruim 105.000 euro schadevergoeding betalen. De rechtbank spreekt van een heel ernstig feit met een grote impact op de nabestaanden. Volgens de rechtbank had W. alleen zijn eigen financiële gewin voor ogen. Door zulke misdrijven neemt de angst in de samenleving toe, stelt de rechtbank.

Zijn straf is wel lager dan de zeven jaar die justitie had geëist. De rechtbank geeft hem een lagere straf, omdat de van oorsprong Chinese man in Nederland nooit eerder is veroordeeld en zelf ook zwaargewond raakte bij het ongeluk tijdens zijn vlucht.

