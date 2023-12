Justitie eist werkstraf tegen buschauffeur voor veroorzaken ongeluk in Assen

Het OM vindt dat de dat de Assenaar hiervoor een taakstraf van 80 uur moet krijgen en een voorwaardelijke rijontzegging van vijf maanden. "Ik dacht echt dat het licht op groen stond. In mijn beleving reed ik door groen licht", zei de man vandaag tegen de rechter. Hij was bij een halte weggereden en kreeg van een automobilist nog voorrang. "Ik seinde als dank met mijn lichten", zei de chauffeur.

Tiener lag met de fiets onder de bus

Vervolgens passeerde hij ten hoogte van de Beilerstraat de stoplichten. "Het was ineens BOEM", zei de Assenaar. Hij reed nog zo'n zeventig meter door, stapte uit en hoorde hulpgeroep onder de bus. Er lag een meisje onder, met een fiets. De chauffeur reed subiet de bus een stuk achteruit. "Het kind moest onder de bus vandaan", zei de man over deze actie. Het meisje werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze had onder meer haar bekken op twee plekken gebroken, een zware hersenschudding en een scheurtje in haar lever en nier.

Geen contact

Ze mocht blij zijn dat ze nog leefde, werd tegen haar gezegd in het ziekenhuis. De tiener zat in het examenjaar en miste daardoor veel dat jaar. "Ik vind het ook niet leuk, absoluut niet", zei de verdachte hierover. Hij wilde graag contact met de familie, maar dat werd afgeraden. Het meisje en haar ouders willen dit ook niet, zeiden ze tegen de rechtbank. Het ongeval is de zestiger niet in de koude kleren gaan zitten. Hij kampt sindsdien met concentratieproblemen en is momenteel niet meer als buschauffeur werkzaam.