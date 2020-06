Raad Emmen gaat morrend akkoord met miljoenenbezuinigingen

Met buiten een temperatuur van 28 graden, werd vandaag extra gezweet in het gemeentehuis van Emmen. De raad praatte over de 12 miljoen euro die vanaf volgend jaar moet worden bezuinigd. Ondanks een hoop gemopper, ging de raad in grote lijnen akkoord met de Kadernota van het college van B&W.

Gemeentewinkels gaan dicht en er komt minder geld voor mantelzorg, sport en cultuur. Het is een greep uit de vele maatregelen die de gemeente Emmen moet nemen om haar huishoudboekje weer op orde te krijgen.

Het zijn bezuinigingen die veel mensen en verenigingen zullen treffen. Veel raadsfracties geven aan veel moeite te hebben met de maatregelen. "Dit zijn tikken op plekken waar je al een blauwe plek of schaafwond had", zegt CDA-fractieleider Auke Oldenbeuving.

Buitengebied

Vrijwel alle raadsfracties maken zich zorgen over de gevolgen die de bezuinigingen hebben voor de leefbaarheid in de buitengebieden. Door het sluiten van gemeentewinkels kunnen inwoners van dorpen buiten Emmen straks niet meer in hun dorp terecht voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort. "Daarmee zetten we onze burgers nóg verder bij ons vandaan", zegt Johan Scheltens, fractievoorzitter van de VVD.

Volgens wethouder Jisse Otter staan de gemeentewinkels als jaren op de lijst van mogelijke bezuinigingen. "Voor mij was het altijd al duidelijk dat ze ooit dicht zouden gaan. We gaan nu eenmaal naar een andere manier van dienstverlening. Mensen hoeven slechts een keer in de vijf jaar een nieuw rijbewijs te halen, het lijkt me haalbaar om dat in Emmen te doen. Voor wie dat een probleem is, kunnen we langskomen. Dat gebeurt ook nu al."

Verder is er veel kritiek op de plannen voor het verhogen van de onroerendezaakbelasting (ozb) met vijf procent. "Dat is er eentje in de categorie: die hadden we niet zien aankomen", zegt Oldenbeuving (CDA). Maar volgens wethouder Otter is de verhoging 'acceptabel'. "Het gaat gemiddeld om achttien euro per jaar per huishouden. Dat is echt niet hoog." Hij benadrukt verder dat mensen met lage inkomens vaak in sociale huurwoningen wonen, waarbij die prijs al in de huur is inbegrepen.

Te laat openbaar

De VVD vindt dat de Kadernota veel te laat is gepubliceerd. Inwoners van Emmen hebben volgens de partij slechts één week de tijd gehad om het document in te zien. Volgens de partij hebben de Emmenaren daardoor geen eerlijke kans gekregen om op de plannen te reageren en om eventueel met alternatieven te komen.

Hij dient namens zijn partij een amendement in, waarin staat dat er de komende tijd ruimte moet blijven om de plannen te herzien.

Lees ook: