Glazenwasser Herman fietst koning bijna omver: 'Ik wist niets van bezoek in Borger'

Telefoon stond roodgloeiend

"Ik had wel door dat er iets gaande was, maar ik dacht dat het om een bruiloft ging", blikt Herman terug. Hij is overrompeld door de aandacht, maar kan er wel om lachen. "Ik dacht, ik moet er even tussendoor."



Pas toen hij 's avonds op zijn andere werk was, als bediende bij Het land van Bartje, hoorde hij dat de koning op bezoek was geweest en dat er video's en foto's van zijn onbesuisde actie op social media stonden. "Mijn telefoon stond opeens roodgloeiend van de telefoontjes en de appjes", grijnst de glazenwasser.

'Wat ben je nou aan het doen man, gek'

De manier waarop Herman op de beveiliger reageert, maken de beelden extra grappig. "Hij pakte mij ineens vast, en daar schrok ik van. Ik dacht, straks val ik. Dus ik zeg: 'wat ben je nou aan het doen man, gek.'" De grote glazenwasser grinnikt verlegen. "Tja, dat was even uit reactie."



Of hij spijt heeft van zijn actie. "Nee hoor, zeker niet", zegt hij resoluut. "Het is een spontane actie, dat is juist het mooiste." Herman is benieuwd of de koning hier thuis ook iets over heeft gezegd. Met een grote grijns vult hij dat voor hem in: "Maxima. Wat er vandaag gebeurde joh. Zo'n kale gek in Borger, die fietste me zo voorbij!"