Emmer uitvaartverenigingen vrezen prijsstijgingen door ozb

Begrafenisverenigingen in de gemeente Emmen vrezen dat zij prijsstijgingen moeten doorvoeren. Oorzaak volgens hen ligt bij de ozb. De verenigingen waren tot dusver altijd vrijgesteld van betaling. De gemeente Emmen heeft vorig jaar besloten om die uitzonderingspositie te schrappen.

Vianna Spang (PvdA) stelde hier vanavond vragen over. De aula's werden van oudsher beheerd door de gemeente zelf. Vervolgens werden ze overgedragen aan de verenigingen onder voorwaarde dat zij gevrijwaard zouden zijn van het betalen van gemeentelijke lasten. "Hier kwam echter tijdens een raadsbesluit in 2022 een verandering in, toen is de tekst aangepast en de uitzondering uit de verordening gehaald", aldus Spang.

Met als gevolg dat er dit jaar ineens een aanslag op de mat viel bij de uitvaartverzorgers. Waarschijnlijk betekent dit dat de tarieven omhoog moeten.

Fatsoenlijke uitvaart

"De begrafenisverenigingen zijn destijds ontstaan om begraven zo betaalbaar mogelijk te maken", aldus Spang. "Zodat ook mensen met een kleine beurs zich een fatsoenlijke uitvaart kunnen veroorloven. Waarom heeft het college dit besloten?"

Onderscheid

Wethouder René van der Weide liet weten dat de vrijstelling tot voor kort ook voor grote partijen zoals Dela gold. Een partij waarvoor het achterliggende idee niet opgaat. Landelijk bekeken is de wind wat dat betreft ook gedraaid en Emmen is daarin meegegaan. "Dus vorig jaar kwam het voorstel om dat alsnog te doen." Maar in dat opzicht kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen meer commerciële en maatschappelijke verenigingen, aldus de wethouder.