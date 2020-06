Rechter wil tweelingbroer horen in zedenzaak Schipborg

De rechter wil de tweelingbroer horen van de 26-jarige verdachte, die een 76-jarige vrouw in een natuurgebied bij Schipborg zou hebben verkracht. Dat was in juli vorig jaar, toen ze aan wandelde in het gebied Strubben/Kniphorstbosch.

Op verzoek van advocaat Ubo van Ophoven, de raadsman van de verdachte uit Zuidlaren, zal de tweelingbroer voor de inhoudelijke behandeling van de zaak worden bevraagd door de rechter-commissaris. Deze staat op 4 augustus gepland.

Van Ophoven heeft nog veel vragen over waar de tweelingbroer op 6 juli rondhing, de dag waarop de vrouw werd verkracht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de broer een sluitend alibi, maar Van Ophoven ziet dat anders.

Gelogen

Volgens Van Ophoven heeft de broer gelogen over zijn aanwezigheid in een sportschool. Zijn verklaring over waar hij die dag was, zou ook niet overeenkomen met de gegevens in zijn telefoon. In het ondergoed van de vrouw werd DNA-materiaal van een man gevonden, dat overeen kwam met het DNA van de tweelingbroer van de verdachte. Zijn DNA ligt in het DNA-databank opgeslagen. Het slachtoffer repte over een typisch loopje, waardoor de verdenking zich verplaatste naar de 26-jarige verdachte.

Uniek onderzoek

De rechtbank bepaalde in april dat een uniek DNA-onderzoek zou worden uitgevoerd. Door nieuwe technieken kunnen daarmee kleine verschillen in het DNA van eeneiige tweelingen worden gevonden. Omdat de broer geen verdachte is, moet hij toestemming geven voor onderzoek op zijn lichaamsmateriaal. Die toestemming is er niet.

De rechter gaf de raadsman en de officier van justitie de opdracht om bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), dat het onderzoek verricht, te raadplegen of dit unieke onderzoek ook kan worden gedaan met alleen bloedmateriaal van de verdachte en het gevonden spoor bij het slachtoffer.

