Impasse dreigt rond onderzoek naar waterkwaliteit Grote Moere

Het lijkt er niet op dat het waterschap Hunze en Aa's en de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) al nader tot elkaar zijn gekomen in hun opvattingen over het onderzoek naar de waterkwaliteit van de Grote Moere.

Het waterschap constateerde na onderzoek dat het water in de voormalige zandwinplas bij Grolloo aan de normen voor oppervlaktewater voldoet. VDGO is kritisch op dat onderzoek, omdat het waterschap zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het water.

'Onder druk gezet'

Hunze en Aa's wil het onderzoek eventueel opnieuw uitvoeren en daar de VDGO bij betrekken, maar dan moet de dorpsbelangenvereniging wel van tevoren uitspreken de onderzoeksresultaten te zullen vertrouwen. En daar wringt de schoen.

VDGO voelt zich door het waterschap onder druk gezet door de eis om de meetresultaten van Hunze en Aa's te onderschrijven, bleek gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering van Aa en Hunze. Twee leden van de dorpsbelangenvereniging deden er ten overstaan van de raad hun beklag over de gang van zaken rondom de Grote Moere.

Zo vindt de vereniging het ongelofelijk dat het waterschap maar op één locatie een watermonster genomen heeft. "Vervolgens komt het waterschap met de eis dat VDGO zich moet conformeren aan de analyse daarvan. Anders werkt men niet mee aan verder onderzoek", aldus Oncko Burghgraef van VDGO.

'Onderzoek voldoet'

Het waterschap wijst resoluut van de hand dat er sprake zou zijn van enige partijdigheid. "Onderzoek dat wij hebben uitgevoerd voldoet aan de vereisten die daar aan worden gesteld", aldus een woordvoerder. Om die reden vindt het waterschap het onnodig om een andere partij een nieuw wateronderzoek te laten doen.

Dat is weer tegen het zere been van de inwoners uit Grolloo. Zij hameren juist op een onafhankelijk onderzoek. "Om voor eens en altijd uit te zoeken of er iets mis is. Wanneer dat niet zo is, dan kunnen we verder kijken naar de toekomst van het gebied", zegt Burghgraef.

Illegale stortingen

In de Grote Moere is de afgelopen tien jaar door eigenaar Staatsbosbeheer grond gestort, om de zandwinplas te veranderen in een natuur- en recreatiegebied. Na onderzoek van VDGO blijkt dat de grond er al die jaren zonder vergunning is gestort.

De gemeente legde daarop de werkzaamheden stil, om uit te zoeken wat er verkeerd is gegaan en hoe er in de toekomst moet worden gehandeld rondom de Grote Moere. VDGO vreest dat de plas verontreinigd is en eiste onderzoek naar de bodem en het water.