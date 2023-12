Wethouder ziet Defensie oefenen in monumentale school in Meppel: 'Oei, oei, oei'

Die voormalige technische school is een provinciaal monument uit 1966. In 2014 werd er voor het laatst les gegeven, toen door middelbare school Stad & Esch. Vijf jaar later verkocht de gemeente het pand aan een projectontwikkelaar. Die wil er appartementen en kantoorruimte in realiseren. Het is er nog steeds niet van gekomen en de monumentale school is flink verpauperd en vaak slachtoffer van vernielingen.