Wachtruimtes IND 'in principe' niet meer gebruikt voor opvang

In de wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel worden in de nacht van donderdag op vrijdag geen asielzoekers ondergebracht. Ook in de nacht daarvoor was dit niet nodig.

Het is de bedoeling dat dit helemaal niet meer gebeurt, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten aan persbureau ANP.

Volgens de woordvoerder worden de wachtruimtes in principe niet meer gebruikt nu de Inspectie Justitie en Veiligheid en de GGD in Groningen hebben geconcludeerd dat de ruimten onder andere onhygiënisch en niet brandveilig zijn.

Tijdelijke nachtopvang Stadskanaal

Donderdagavond is in Stadskanaal een tijdelijke nachtopvang geopend. Het gaat om verwarmde tenten met plek voor tweehonderd mensen. Het is niet precies bekend hoeveel mensen daar al naartoe zijn gebracht en hoeveel mensen momenteel in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven.

Asielzoekers die 's avonds of 's nachts nog aankomen in Ter Apel worden in principe naar de locatie in Stadskanaal gebracht, met uitzondering van kwetsbare mensen. Al verwacht de zegsman van het COA geen grote toeloop in Ter Apel vanwege de weersomstandigheden.