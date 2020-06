Drentse ondernemers willen einde 1,5 meter afstand

"Als mens ben ik blij, maar verder schieten we er niet zo heel veel mee op", zegt Jaap de Boer van de Meppeler horeca in Meppel. "Het is mooi weer en het terras zit behoorlijk vol, maar we kunnen het terras niet uitbreiden, want als je niet uit een gezin komt mag je nog steeds niet met meer dan twee personen het terras op. Dan moeten er schotten tussen. Nou, dat werkt niet."

"Mijn vaste klanten moeten nu afstand blijven houden. Terwijl de horeca altijd een sociaal gebeuren is. En binnen kan ik nog steeds niet meer dan dertig mensen kwijt. Die anderhalve meter moet zo snel mogelijk stoppen", aldus De Boer.

Organisatie kost tijd

Ook Gino Spijkerman van evenementenbureau Interstage in Meppel heeft gemengde gevoelens. "Verruiming is hartstikke goed, maar de anderhalve meter moet er zo snel mogelijk af. Verder is 1 juli voor ons kort dag. Het soort evenementen dat wij organiseren vergt nou eenmaal veel voorbereidingstijd. De Zwarte Cross, die normaal in juli is, hebben we al geannuleerd. Dat kunnen we nu echt niet meer teniet doen. Het seizoen is voor ons zo goed als verloren."

Spijkerman kan nog wel het hoofd boven water houden. "We hebben veel flexibele krachten. En we doen een beroep op de steunmaatregelen voor de 35 mensen die we in vaste dienst hebben. Een deel hebben we kunnen detacheren."

Wel iets positiefs

Dit weekend begint de kaartverkoop van een paar kleinschalige festivals, waaronder Strand 2020. "Dat is meer voor de schadebeperking, dan dat het echt iets oplevert. Maar ik ben blij dat we weer wat kunnen doen. Dat merk je in de hele branche. Artiesten willen hun creativiteit kwijt", aldus Spijkerman.

Jaap de Boer houdt rekening met een halvering van de omzet over het hele jaar. Lichtpuntje: sinds kort gaat de besteding per klant fors omhoog. Wel met een derde. "Het personeel heeft meer tijd en aandacht voor de gasten. Daardoor blijven mensen die komen borrelen soms ook eten. Ik merk echt dat mensen meer hebben te besteden", aldus de eigenaar van Herbert 't Plein in Meppel.